الميهوب: نزع السلاح من المجموعات أولى خطوات الحل لأزمة ليبيا

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، طلال الميهوب، أن أي حلول للأزمة في ليبيا، يجب أن يبدأ من تجريد المجموعات المسلحة من سلاحها، ومكافحة الإرهاب.

وأشار الميهوب في تصريحات لموقع “اليوم السابع”، أن نجاح أي ملتقى أو لقاء لحلّ الأزمة، يجب أن يبدأ من الملف الأمني، مضيفا أن الإرهاب أصبح يتغلغل داخل المجلس الرئاسي.

وفي وقت سابق، يوم أمس الاربعاء، كشفت مصادر صحفية، أن ألمانيا تشهد استعدادات لعقد مؤتمرا دوليًا حول ليبيا، وأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تعمل على تفادي أخطاء مؤتمر باليرمو ولقاء باريس، والبحث عن تسوية سياسية، تضمن استقرار ليبيا.

وأوضحت المصادر، أن التحرّك الألماني، يأتي موازيًا لملف مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية التي أصبحت ملفًا يُزعج قادة الدول الأوروبية.

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