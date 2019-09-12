لجنة لائحة المرتبات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تعقد أولى اجتماعاتها

عقدت لجنة تنفيذ لائحة المرتبات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أولى اجتماعاتها بالعاصمة طرابلس، يوم أمس الأربعاء.

وأوضح المكتب المكتب الإعلامي للمركز ، أن رئيس اللجنة الدكتور محمد الفرجاني ناقش مع أعضاء اللجنة، ألية تنفيذ اللائحة 885 لعام 2019م، الخاصة بتعديل مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وكانت اللجنة تنفيذ لائحة المرتبات ، في التاسع من سبتمبر، قد نوّهت على مدراء الإدارات والمكاتب والفروع والمنافذ، للتعميم على كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة وتعبئة النماذج الخاصة بتعديل مرتبات العناصر الطبية.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن زيارة، مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا إليزابيت هوف لمقر المركز في طرابلس، وأنها أكدت على دور وأهمية الإعلام الصحي في ليبيا، لترسيخ مفهوم التوعية وأنماط الحياة الصحية بين عامة المواطنين.

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