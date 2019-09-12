ترامب:  اقتراح السيناريو الليبي لكيم جونغ أون وراء إقالة بولتون

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مستشار البيت الأبيض السابق للأمن القومي، جون بولتون، ارتكب “أخطاء كبيرة”، مشيرا إلى أن من بينها مواقفه من قضيتي كوريا الشمالية وفنزويلا.

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وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها يوم الأربعاء في البيت الأبيض، تعليقا على أسباب إقالة بولتون: “ارتكب عدة أخطاء كبيرة، وفي الحقيقة كانت علاقاتي معه جيدة جدا، لكنه لم يستطع أن يجد لغة مشتركة مع مسؤولين في إدارتي أعتبرهم مهمين جدا”.

وأشار ترامب إلى أن مواقف بولتون حول كثير من القضايا لم تتطابق مع أهداف أجندة الولايات المتحدة الخارجية، موضحا أن من بين الأخطاء التي ارتكبها بولتون خلال عمله في إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، مقترح تطبيق “السيناريو الليبي” مع كوريا الشمالية.

وتابع ترامب: “كان تصريحه حول النموذج الليبي بالنسبة إلى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، غير صائب. انظروا ما حدث لـ (الزعيم الليبي الراحل) معمر القذافي. كان عليه ألا يدل بمثل هذا التصريح، وهذا الأمر دفعنا إلى الخلف”.

كما شدد الرئيس الأمريكي على أنه لم يتفق مع رأي مستشاره السابق بشأن الأزمة الفنزويلية، وأضاف: “أعتقد أنه كان قاسيا جدا والتزم بموقف غير مقبول، وأظن أنه تبين أنني على حق”.

وأعاد ترامب إلى الأذهان موقف بولتون من سياسة الولايات المتحدة مع العراق، مشيرا إلى أن مستشاره السابق هو من “أدخل” القوات الأمريكية في هذا البلد العربي خلال غزوه عام 2003.

وذكر سيد البيت الأبيض أنه يدرس حاليا 5 ترشيحات لمنصب مستشاره الجديد لشؤون الأمن القومي.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، أنه أبلغ بولتون الاثنين بأن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، وطلب منه تقديم الاستقالة، وهو ما قام به مستشاره السابق هذا الصباح.

وشدد ترامب على أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في الإدارة الأمريكية، الأمر الذي تحدثت عنه سابقا تقارير إعلامية متعددة.

المصدر: وكالات

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