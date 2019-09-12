التمديد لسلامة على جدول أعمال مجلس الأمن.. اليوم

يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس التمديد للبعثة الأممية في ليبيا برئاسة الدبلوماسي اللبناني الدكتور غسان سلامة الذي يتولى هذا المنصب منذ يوليو 2017، فيما ترجح أوساط دولية أن تدعم أغلبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن فكرة إبقاء سلامة في منصبة، خصوصا وأن سلامة قد حظي ترشيحه للمهمة قبل عامين بتوافق دولي.

وعلى مدى عامين أدار سلامة سلسلة من التوازنات في الداخل الليبي، وقدّم سلسلة من الإحاطات الشاملة لأعضاء مجلس الأمن بشأن سير وتطورات الأحداث في ليبيا ملقيا باللوم القوي على عدة أطراف ليبية، فيما لم يتردد مرارا بالحديث عن وجود طبقة سياسية فاسدة تمارس نهبا منظما للمال العام في ليبيا.

المصدر: 218 نيوز

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