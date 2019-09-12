فتح الله يتفقد مناطق دمرت في سرت خلال تحريرها من «داعش»

تفقد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق عميد محمد فتح الله، طريق الشط البحري المزدوج في سرت، واطلع على مناطق سكنية دمرت في سرت خلال تحريرها من تنظيم داعش العام 2016.

والتقى فتح الله، عميد بلدية سرت مختار المعداني، الذي أكد أن المدينة تنعم بالأمن والأمان، بفضل العيون الساهرة والجهود المبذولة من الأمن والشرطة والدعم المركزي وقوة حماية سرت، حسب بيان البلدية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وتناول الطرفان عددا من الموضوعات الأمنية، إذ أكد فتح الله استعداد الإدارة لتقديم الدعم والإمكانات لفرع الإدارة في سرت؛ لزيادة تفعيل العمل الأمنى بالمدينة.

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