انقطاع الكهرباء عن درنة

انقطع التيار الكهربائي عن مدينة درنة، منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم الخميس، بسبب المشكلات التي عانت منها الشبكة في مدينة بنغازي، أمس الأربعاء.

ونشرت صفحة أخبار قطاع الكهرباء درنة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «بسبب خروج إحدى المحطات الإنتاجية بمحطة شمال بنغازي، وقعت إطفاءات أوتوماتيكية داخل مدينة درنة منذ ساعات الفجر الأولى».

يذكر أن مدينة بنغازي شهدت أمس، إظلاما تاما على جميع مناطقها، جراء انقطاع التيار الكهربائي، الذي وقع بسبب العطل في محطة شمال بنغازي.

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