ترجيحات بعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا أواخر أكتوبر

رجحت مصادر دبلوماسية إنعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين في الفترة بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر المقبل.

وكان السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا قد كشف في تغريدة عن بدء عملية تشاور مع “الشركاء الدوليين الرئيسيين”، وقال “فبفضل العمل التحضيري الكافي، فإن مثل هذه الجهود ستؤدي إلى حدث دولي ذو مغزى في فصل الخريف الحالي”. وكتب الدبلوماسي الألماني “ألمانيا تشعر بالقلق حيال الوضع في ليبيا وتشارك الكثيرين في ضرورة بذل جهود جديدة لتحقيق الإستقرار في ليبيا، استناداً على الخطة المكونة من 3 نقاط التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة”، غسان سلامة في إحاطته الاخيرة لمجلس الأمن.

وكان سلامة قد اقترح عقد “اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية بغية ترسيخ وقف الأعمال العدائية، والعمل معا من أجل فرض التطبيق الصارم لحظر الأسلحة لمنع تدفق الأسلحة إلى المسرح الليبي، وتعزيز الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية”، على أن يعقب هذا الاجتماع-وفق سلامة- “اجتماعَ ليبي يضم شخصيات بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدما”.

