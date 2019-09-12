الجبالي يبشر أهالي مرزق بالعودة إلى ديارهم قريباً

قال اللواء كمال سعيد الجبالي آمر المنطقة العسكرية الوسطى إن أهالي مرزق سيعودون الى ديارهم قريبا جدا.

جاء ذلك خلال استقباله أمس الاربعاء لوفد يمثل اعيان ووجهاء مرزق يمثلون العائلات النازحة الى بلدية الجفرة بحضور عميد بلدية الجفرة عثمان حسونة ويثرب مفتاح معيوف منسقة تمكين المرأة بالمنطقة الوسطى.

واطلع الوفد آمر المنطقة العسكرية الوسطى على الظروف المعيشية لأهالي مرزق النازحين والبالغ عددهم ما يقارب من 130 عائلة واحتياجاتهم من الغذاء والدواء والعلاج وظروف نزوحهم وما تعرضت له مدينتهم وممتلكاتهم من تدمير وحرق ونهب.

واكد اللواء الجبالي بانه سيتم توفير كافة الامكانيات لأبناء مرزق النازحين من الغذاء والدواء وكل ما يحتاجونه وان اتصالات تجرى مع الحكومة المؤقتة والجهات ذات العلاقة للتسريع في ايصال المساعدات والمعونة في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن معاناتهم لن تطول وسيعودون الى ديارهم آمنين مطمئنين تحت راية القوات المسلحة الليبية.

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