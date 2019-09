المتوسط:

التقى نائب المبعوث الخاص للأمين العام، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو، مع سفير إيطاليا جوزيبي بوتشينو في السفارة الإيطالية في طرابلس.

وتناول الجانبان خلال الزيارة التعارفية التي جرت يوم أمس الأربعاء، الوضع الإنساني في ليبيا.

