المصرف المركزي البيضاء يناقش العراقيل التي تواجه تفعيل المقاصة الإلكترونية

ناقش مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي –البيضاء- إدريس لاحمير، العراقيل التي تواجه عمل المصارف خصوصاً فيما يتعلق بعمل المقاصة الإلكترونية والعادية والمشاكل التي تعطل عملها.

جاء ذلك في اجتماع عقده بمدينة بنغازي ضم مدراء المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، تطرق خلاله إلى العمل على تخفيض مدة المقاصة للصكوك في كافة المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية وحلحلة جميع المشاكل بين المصارف بخصوص المقاصة الإلكترونية.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي طرابلس أعلن على ايقاف المقاصة الإلكترونية في كافة المصارف التجارية بالبلاد بسبب خلل فني أدت إلى تعطل تحصيل الصكوك بين المصارف.

