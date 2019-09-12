اللواء المنصوري: القوات المسلحة تسيطر على نقاط جديدة بمحور خلة الفرجان

ليبيا – قال آمر غرفة عمليات إجدابيا اللواء فوزي المنصوري إن وحدات من اللواء السابع مشاة وكتيبة طارق بن زياد المقاتلة سحقت المليشيات في محور خلة الفرجان وسيطرت على العديد من المناطق بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الوفاق حسب قوله.

المنصوري لفت في تصريح لـ”إرم نيوز” إلى مشاركة سلاح الجو في قصف الميليشيات فيما تقدمت الوحدات الأرضية وكبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأشار إلى أن من المواقع التي تمت السيطرة عليها منطقة محطة وقود السويحلي ومقر شركة شمال أفريقيا اللذين كانت الميليشيات تتحصن في محيطهما.

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