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مجلس الأمن: يجب تفكيك الجماعات الإرهابية التي تتدخل في عمل مؤسسات الدولة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يعتزم مجلس الأمن الدولي، اليوم، إصدار قرار بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة غسان سلامة .

حيث جدد مشروع القرار الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة حصرية منه، جدد دعواته لجميع الأطراف الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار، والحوار السياسي تحت قيادة سلامة .

كما شدد على ضرورة التزام الأطراف الليبية بالعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة، لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية ، واحترام نتائجها
هذا وأشار مشروع القرار إلى وجود نشاط للجماعات الإرهابية، ونفوذ للجماعات المسلحة، وتدخلها في عمل مؤسسات الدولة، داعيا إلى ضرورة خلق آلية لتفكيكها، وجمع سلاحها .

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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