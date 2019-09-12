المفتي المعزول يطالب المليشيات بحمام دم في ترهونة

العنوان_ليبيا

توجّه المفتي المعزول من مجلس النواب ، الموالي حالياً للمجلس الرئاسي ، الصادق الغرياني للمقاتلين التابعين لهم برسالة لخصها في أن حسم المعركة يتطلب ضرورة إجتياح ترهونة للقضاء فيها على من وصفهم بـ “المفسدين ، أعداء القرآن ، عملاء مشروع الصهيونية ” .

وقال الغرياني في إستضافة عبر برنامج الإسلام والحياة المذاع عبر قناته التناصح أن ” المدافعين عن طرابلس لن يتمكنوا من حسم المعركة مالم يحسموا أمر ترهونة بالقضاء على من وصفهم بالعصابات المتواجدين فيها على غرار عملية غريان .

وأضاف : ” لا تجاملوا ترهونة فقد أعطيتموها الفرصة الكافية ، نحترم أخيارها ، لكن هذه العصابات المتواجدة فيها لابد من القضاء عليها ، لابد من إقتحام ترهونة والقضاء على العصابات التي تقاتل مع حفتر وتضربكم بالراجمات ” .

وتابع قائلاً : ” هناك عصابات وهم قلة ، أم أهل ترهونة فنعرف أنهم لا يرضون بهذا العار وهذا الذل ، لكنهم مقهورون مثلكم ومجبورون ولامنهم أحد يستطيع رفع رأسه ، كما كان أهل غريان عندما كان فيها حفتر ” .

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