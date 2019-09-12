“إظلام جزئي” بالمنطقة ما بين القوارشة والمرج

أعلنت الشركة العامة للكهرباء خروج وحدات التوليد بمحطة شمال بنغازي بسبب تعرض خطوط “الشمال – المرج” 220 كيلو فولت للرطوبة العالية.

وأشارت الشركة إلى تعرض المنطقة الممتدة من القوارشة غرباً وحتى المرج شرقاً لإظلام جزئي نتيجة تعطّل عمل وحدات التوليد.

وأكدت العامة للكهرباء أن الفرق الفنية تعمل على أصلاح وحدات التوليد وإدخالها إلى خط العمل مُجدداً، مُشيرة إلى أن هذا الإظلام خارج عن إرادتها.

يُذكر أن الشركة قد أعلنت مؤخراً عن خطة لتطوير الشبكة العامة للكهرباء استعداداً لفصل الشتاء، سعياً منها لتلبية احتياجات المواطنين خلاله.

وكان المتحدث باسم هيئة الكهرباء ربيع خليفة قد كشف في تصريحات لـ “218” أن العجز في شبكة المنطقة الشرقية يتراوح ما بين 100 إلى 150 ميغاوات.

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