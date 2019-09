«تعليم المؤقتة» تعلن نتائج ترسية مشاريع بقيمة 200 مليون دينار

المتوسط:

أعتمد وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور “فوزي عبدالرحيم بومريز” نتائج الترسية الخاصة بحزمة من المشاريع تفوق قيمها (200) مليون دينار ليبي.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذه المشاريع تستهدف عدد من البلديات، حيث تتضمن عدد من مشاريع الصيانة والإنشاء لعدد من المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى صيانة وإنشاء عدة مرافق ومواقع خاصة بجامعة بنغازي ..

وأعلنت الوزارة مساء أمس الأربعاء نتيجة الاعتماد الخاصة بالمشاريع والشركات التي تمت الترسية عليها ، وذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة.

