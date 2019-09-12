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السفير الألماني يرجح إمكانية إنعقاد مؤتمر دولي حول ليبيا قبل نهاية العام الحالي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رجح السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا أمس الاربعاء إمكانية إنعقاد مؤتمر دولي حول الازمة الليبية قبل نهاية العام الحالي إستناداً إلى مشاورات بدأت مع الشركاء الدوليين الرئيسيين.

السفير الألماني أعرب في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي” تويتر” عن قلق بلاده حيال الوضع في ليبيا مما دفع حكومة بلاده القيام بعملية تشاور مع الشركاء الدوليين الرئيسيين.

وتابع قائلاً :” بفضل العمل التحضيري الكافي فإن مثل هذه الجهود ستؤدي إلى حدث دولي ذو مغزى في فصل الخريف الحالي”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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