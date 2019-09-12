آلاف المتاجر تغلق أبوابها ببريطانيا في الربع الأول لعام 2019

أغلقت نحو 3 آلاف متجر أبوابها في المملكة المتحدة في الفصل الأول من العام الحالي، في مؤشر مقلق على تراجع الأعمال التجارية في المدن في ظل المنافسة التي تفرضها المبيعات عبر شبكة الإنترنت، بحسب ما ذكرت دراسة اليوم الأربعاء.

وأغلق في المجمل 2868 متجرا خلال هذه المدة، أي 16 متجرا في اليوم الواحد، بحسب الأرقام التي نشرها المكتب الاستشاري “بي دبليو سي” وشركة الدراسات المتخصصة في التجارة المحلية “لوكال داتا كومباني”، بناء على دراسة شملت 500 حي تجاري في البلاد، بحسب ما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.

في المقابل، تم افتتاح 1634 متجرا فقط، مما يجعل العجز 1234، وهو الرقم الأضخم منذ إطلاق هذه الدراسة في 2010.

ويُفسّر هذا التراجع الذي من شأنه تغيير المدن البريطانية، بشكل أساسي بتغيّر عادات المستهلكين الذين يتجهون بصورة متزايدة نحو إجراء عمليات الشراء عبر شبكة الإنترنت.

وتضررت المحال التجارية أيضا نتيجة حدوث عدد من أعمال الهيكلة في الأشهر الأخيرة والتي دفعت سلاسل تجارية نحو إغلاق نقاط بيع من أجل البقاء، بالأخص في قطاعي المطاعم والموضة.

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