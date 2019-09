المتوسط

أعلنت مديرية أمن منفذ امساعد الحدودي، عن شروعها في تطبيق قرار وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة والقاضي بفرض الجباية على الأفراد والشاحنات المصرية.

وأوضحت مديرية أمن امساعد، أن القرار يأتي تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية رقم 198 لسنة 2019 بفرض رسوم المعاملة بالمثل على القادمين من الجانب المصري.

وقال رئيس الغرفة الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، تعليقًا على فرض الرسوم، إن قرار داخلية المؤقتة غير مدروس ودون فائدة تُذكر؛ نتيجة لعدم قدوم المصريين إلى البلاد في ظل منع سلطات القاهرة سفر مواطنيها إلى ليبيا منذ فترة.

وأضاف الجراري: “الرسوم المفروضة على الشاحنات لن يتأثر به المسافر المصري أو سائق الشاحنة، بل سيدفعها التاجر الليبي، الذي يملك البضاعة”.

ويفرض قرار الداخلية عند الدخول والخروج من المعبر 87 دينار للأفراد إضافة إلى 207 دينار رسوم دخول السائق مع ضرورة دفع 75 دينار لمساعد السائق، بينما يجب دفع ما قيمته 52 دينار للمفرقعات و337 على اللوحات.

The post مديرية أمن امساعد تطبق قرار فرض جباية على الأفراد والشاحنات المصرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية