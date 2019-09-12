عقب ندوة أممية.. 16 توصية للحد من خطاب الكراهية في الإعلام الليبي

نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ندوة حول سبل مواجهة خطاب الكراهية والتحريض والتضليل في وسائل الإعلام، على مجموعة من المبادئ الحاكمة لأخلاقيات العمل الصحفي في ليبيا، والنشر على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت البعثة عبر موقعها الرسمي، أن الندوة التي استمرت على مدى يومين اجتمع خلالها 30 مشارك من شخصيات صحفية، وحقوقية، وناشطين في المجتمع المدني وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وممثلين لعدد من المؤسسات الإعلامية، وأكاديميين في مجال الإعلام، للمناقشة وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول السبل الكفيلة للحد من استخدامات وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي في الترويج للعنف وخطاب الكراهية.

وأضافت، أن المشاركين خرجوا بـ 16 توصية تمثل مبادئ أساسية، من أجل الحد من خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي، وترويج الشائعات، وتمثل الغاية الفضلى تجنيب البلاد المزيد من التشرذم والانقسام، بسبب التأثير السلبي للخطاب الكراهية الحاد والتحريض على النسيج الاجتماعي في ليبيا.

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