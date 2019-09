«مركزي تاجوراء»: بدء انتشار دوريات من الشرطة على البوابات الأمنية

المتوسط:

قامت الدوريات التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي فرع تاجوراء بتفعيل البوابات الأمنية على طول الطريق الساحلي من الإشارة الضوئية البيفي الى وادي ترغت الحدود الإدارية لبلدية القرابولي.

وتقوم هذا الدوريات بضبط المطلوبين وإحالتهم للجهات ذات الإختصاص، وكذلك تفتيش المركبات الآلية والتأكد من أوراق الملكية لهذا المركبات، والتمركز في التقاطعات والطرق الرئيسية ومداخل ومخارج بلديتي تاجوراء والقرابولي للحفاظ على الأمن والإستقرار طيلة ال24 ساعة.

