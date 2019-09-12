المتوسط:

قام مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد “محمد فتح الله، برفقة عدد من الضباط بالإدارة، بزيارة تفقدية لفرع الإدارة بمدينة سرت.

واطلع العميد ” محمد فتح الله” خلال هذه الزيارة على سير العمل الأمني داخل الفرع، وللوقوف على المشاكل والعراقيل التى تواجه الفرع، وكما عقد اجتماعا مع رئيس الفرع وتم مناقشة عدد من المواضيع التي تهم فرع الإدارة لأداء الواجب الأمني على أكمل وجه، وشدد عميد فتح الله على ضرورة الضبط والربط بين جميع منتسبي الفرع ورفع أقصي درجات الإنتباه والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى لحفظ الأمن والاستقرار داخل المدينة.

وعلى هامش هذه الزيارة، قام عميد “فتح الله” بزيارة لمديرية أمن سرت التقي خلالها بمدير أمن سرت عميد “الصديق بن سعود” وعدد من الضباط بالمديرية، وتم مناقشة عدد من المواضيع الأمنية داخل مدينة سرت، والجهود التي يبذلها رجال الأمن والشرطة في أداء المهام المُكلفين بها.

The post مدير الإدارة العامة للدعم المركزي يتفقد فرع الإدارة بسرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية