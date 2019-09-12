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في الخريف.. ألمانيا على موعد مع حدث دولي حول ليبيا

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، عن عزم بلاده لعقد لقاء دولي حول ليبيا قبل نهاية العام الحالي 2019.

وأوضح أوفتشا، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” أن ألمانيا تشاورت مع شركاء دوليين رئيسيين، استنادا إلى خطة مكونة من ثلاثة بنود، كان المبعوث الأممي غسان سلامة، قد قدمها إلى مجلس الأمن، حيث من المقرر عقد اللقاء قبل نهاية العام الحالي”، لافتا إلى أن اللقاء الذي يهدف إلى إعادة الاستقرار في ليبيا ومساعي ألمانيا، ستؤدي إلى حدث دولي ذي مغزى في الخريف الحالي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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