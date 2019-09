آمر المنطقة العسكرية الوسطى: قريبًا.. أهالي مرزق يعودون إلى منازلهم

المتوسط:

أفاد اللواء كمال سعيد الجبالي آمر المنطقة العسكرية الوسطى، بأنَّ أهالي مرزق سيعودون إلى ديارهم قريبًا.

ويأتي ذلك، خلال استقباله لوفد أعيان ووجهاء مرزق يمثلون العائلات النازحة إلى بلدية الجفرة بحضور عميد بلدية الجفرة عثمان حسونة ويثرب مفتاح معيوف منسقة تمكين المرأة بالمنطقة الوسطى.

وختامًا، أطلع الوفد، آمر المنطقة العسكرية الوسطى على الظروف المعيشية لأهالي مرزق النازحين والبالغ عددهم ما يقارب من 130 عائلة واحتياجاتهم من الغذاء والدواء والعلاج وظروف نزوحهم وما تعرضت له مدينتهم وممتلكاتهم من تدمير وحرق ونهب.

