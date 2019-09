المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأنه يجري حاليًا العمل على صيانة خطوط ( قمينس 220 ك. ڤ ، القوارشة 220 ك. ڤ )، بوتيرة عالية من أجل إتمام العمل في أسرع وقت ممكن.

ويأتي ذلك ضمن خطة تطوير الشبكة لمواجهة احمال الشتاء القادم، والتي تنفذه شركة المشروعات الكهربائية، وبإشراف إدارة صيانة خطوط الجهد الفائق.

