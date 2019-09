مديرية أمن أجدابيا تبدأ التجهيز لدورة المجندين الجدد

المتوسط:

أصدر مدير أمن أجدابيا تعليماته بضرورة الاستعداد التام للبدء في الدورة الجديده للمجندين الجدد لصالح مديرية أمن إجدابيا.

وأشار أعضاء وحدة الإعلام قسم العلاقات العامة بالمديرية، إلى أنه تم البدء فى أعمال النظافة بقسم الخدمات وتوفير نواقص الدورة، حيث كانت أعمال النظافة والتجهيز تحت إشراف عبد المولى السعيطى.

ونهيب بكل المجندين الجدد، لانتظار الإعلان الرسمي للبدء في الدورة من خلال هذه الصفحة أو وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

