أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلال الميهوب، أن الإرهاب تغلغل في صفوف المجلس الرئاسي.

وأوضح الميهوب أن نجاح أي مُلتقى لحل الأزمة الليبية مرهون بتجريد الميليشيات من سلاحها والقضاء على الإرهاب بشكل كامل.

يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة ملتقى حول ليبيا فى إحدى الدول الأوروبية لبحث سبل تعزيز العملية السياسية.

