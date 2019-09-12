المنصوري: القوات المسلحة سيطرت على عدد من المواقع في محور خلة الفرجان

قال آمر غرفة عمليات إجدابيا، اللواء فوزي المنصوري، إن وحدات من اللواء السابع مشاة، وكتيبة طارق بن زياد المقاتلة، سحقت المليشيات في محور خلة الفرجان، وسيطرت على العديد من المناطق، بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الوفاق، حسب قوله.

المنصوري أفاد في تصريح لإرم نيوز، بأن سلاح الجو مهد بقصفه للميليشيات، فيما تقدمت الوحدات الأرضية، وكبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

مضيفا أن من المواقع التي تمت السيطرة عليها منطقة محطة وقود السويحلي، ومقر شركة شمال أفريقيا، التي كانت الميليشيات تتحصن في محيطهما.

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