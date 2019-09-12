امغيب يصف هؤلاء بقطع الشطرنج

أعرب عضو مجلس النواب سعيد امغيب، عن انتقاده لسياسية المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إزاء تعامله مع الملف الليبي.

وقال امغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “كل الذين يتصدرون المشهد الآن في العاصمة طرابلس لا يمكن الحوار معهم مجدداً ولا يمكن بأي حال من الأحوال الوثوق بهم أو حتى الجلوس معهم على طاولة واحدة في مقهى شعبي، فكيف نجلس أو نتحاور مع أشخاص ليسوا سوء قطع شطرنج تحركهم أيادي وأجندات خارجية..وهنا اتسأل :- ألا يعلم المبعوث الأممي غسان سلامة أن الحوار مع فايز السراج والصديق الكبير ومصطفى صنع الله هو حوار مع حكومة بريطانيا؟ وإن الحوار مع أحمد امعيتيق هو حوار مع الحكومة الإيطالية؟ وإن الحوار مع خالد المشري وعبدالرحمن السويحلي وعلي الصلابي هو حوار مع الديوان الأميري في الدوحة والحكومة التركية؟ أم أن السيد سلامة بعد كل هذه الفترة التي قضاها في ليبيا مازال يجهل ذلك أم أنه عمداً أو لحاجة في نفسه لا يريد قول الحقيقة؟”.

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