الأرصاد: اعتدال نسبي في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبية، اليوم الخميس، عن الوضع الجوي السائد والمتوقع خلال ثلاثة أيام القادمة.

وأوضح المركز، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اعتدال نسبي في درجات الحرارة مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، حيث تتراوح ما بين (28 – 32) مْ، وما بين (33 – 38) مْ على الدواخل، وتكون على مناطق الوسط والجنوب ما بين (39 – 42) مْ، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة يوم الغد انخفاض طفيف على المناطق الشرقية، وتشمل يوم السبت مناطق الشمال الغربي، كما تنشط الرياح أحياناً على بعض مناطق الشمال والجنوب، مما تسبب في إثارة الغبار.

وتتكاثر السحب الرعدية مساء اليوم على (بعض مرتفعات الجبل الغربي -غدامس -الحمادة)، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتشمل يوم الغد مناطق الجبل الأخضر.

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