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بلدية العربان تحمّل جويلي مسؤولية مقتل مدنيين بينهم شقيق عميدها في قصف صاروخي عشوائي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – لقيت عائلة مكونة من أربعة أفراد مصرعها فيما نجا خامس في قصف صاروخي شنته قوات تابعة لحكومة الوفاق أمس الأربعاء على بلدة العربان جنوب شرق مدينة غريان ، فيما أكد المكتب الاعلامي لبلدية العربان ( المجلس التسييري ) مشاركة طائرات تركية مسيرة في القصف  .

وقال المكتب الإعلامي للبلدية  ، أن القصف العشوائي إستهدف منطقة الجعافرة الواقعة ضمن نطاق العربان ما أدى لوفاة أربعة أفراد من عائلة ” جعكة ” هم ربة الاسرة وثلاثة من أطفالها ( ذكر + 2 إناث )  .

كما أعلنت البلدية عن مقتل شاب طالب في الثانوية يدعى ” عيسى ” وهو شقيق عميد البلدية ، أشرف عيسى الهادي الجعفري إضافة لمواطن آخر يدعى أحمد صقر القماطي وجميعهم من العربان محملة أسامة جويلي المسؤولية الجنائية والأخلاقية والإجتماعية .

وكانت قوات تابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بإمرة أسامة جويلي ، يقودها ميدانياً من طرفه شخص يدعى علي حسي ومن غريان ناصر اشطيبة ، إضافة لمحمد الحصان من المنطقة العسكرية الوسطى وبعض المجموعات المسلحة من الزاوية وآخرين  قد حاولت السيطرة على العربان والاصابعة دون جدوى وتخلل ذلك استخدامها صواريخ ” الجراد ” في القصف إنطلاقاً من منطقة غوط الريح .

المرصد – متابعات

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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