لجنة إعادة هيكلة الجامعات تناقش مستقبل التعليم العالي

ناقشت اللجنة المكلفة بإعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات، ملامح ومستقبل التعليم العالي، في ضوء المقاربات الأولية المنجزة عن الجامعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس عشر للجنة، الذي عقد في مقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، حسب بيان وزارة التعليم في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتناولت اللجنة في اجتماعها متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق والإجراءات التنفيذية، التي اتخذت حيال تلك التوصيات.

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وتتمثل أهداف اللجنة في صياغة رؤية واضحة عن وضع الجامعات، والمسار التعليمي فيها، وإيجاد حلول لمشكلاتها الحالية، ووضع توصيات بشأن سبل تطويرها، وتحديث المناهج التي تدرس للطلاب، وتوفير الدعم الكافي لها كي تؤدي عملها على أكمل وجه.

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