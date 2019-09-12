إنشاء غرفة طوارئ للإغاثة والمساعدات الإنسانية في مرزق

المتوسط:

أكدت مفوضية مرزق للكشافة والمرشدات، استعداداتها خلال هذه الأيام لإطلاق غرفة طوارئ للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالمدينة.

وأشارت المفوضية، إلى أن هذه الاستعدادات تأتي لمساعدة النازحين والمتضررين، من الأحداث الأخيرة، وتتضمن في مرحلتها الأولى فتح باب التبرعات في الأماكن المخصصة التي سيكشف عنها لاحقاً.

ولفتت مفوضية مرزق، إلى أن هذه التبرعات سيتم من خلالها توفير احتياجات الأسر النازحة وتخفيف المعاناة عن أهالي المدينة وذويهم.

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