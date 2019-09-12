المستشار صالح يبحث مع كهرباء المؤقتة أوضاع الشبكة العامة بالمنطقة الشرقية

ليبيا – استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه أمس الأربعاء رئيس هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة فخري المسماري.

المستشار صالح ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للهيئة مع رئيس الهيئة آخر الأوضاع فيما يتعلق بالشبكة الكهربائية والصعوبات التي تواجه عمل الهيئة وآخر الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء.

وأثنى رئيس مجلس النواب على عمل الهيئة والمجهودات التي تقوم بها لحلحلة كافة المشاكل ووضع الحلول العاجلة لها مما يضمن عدم تكرارها حتي ينعم المواطن بالكهرباء دون انقطاع.

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