ترامب يؤكد على أن النموذج الليبي من أبرز أسباب إقالة جون بولتون

ليبيا – قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن جون بولتون الذي أقاله من منصب مستشار الأمن القومي الثلاثاء ارتكب أخطاء كبيرة خلال عمله في البيت الأبيض.

ترامب أوضح في مؤتمر صحافي وفقاً لقناة “الحرة” أن بولتون لم يكن منسجما مع أعضاء في الإدارة أعتبرهم مهمين لكنه أشار إلى أنه هو كان منسجماً مع مستشاره إلى حين أقدم على أخطاء كبيرة خصوصاً عندما تحدث عن النموذج الليبي.

واعتبرت بيونغ يانغ حديث بولتون عن “النموذج الليبي” للتعامل معها إشارة على احتمال أن يكون مصير قيادتها شبيهاً بنهاية معمر القذافي.

وقال ترامب إنه لا يلوم زعيم كوريا الشمالية لرفضه التعامل مع بولتون واعتبر تصريح الأخير حول النموذج الليبي بأنه كارثة دفعت الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع بيونغ يانغ إلى الوراء.

يذكر أن بولتون قد صرح الربيع الماضي بأن ليبيا يمكن استخدامها كنموذج للطريقة التي يمكن من خلالها إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها لتطوير الأسلحة النووية ما دفع بيونغ يانغ حينها إلى التهديد بوقف المحادثات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية