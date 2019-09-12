افحيمة: على الميليشيات الخروج من العاصمة وكل المدن الليبية طواعية لحقن الدماء

ليبيا – علق عضو مجلس النواب صالح افحيمة على الاجتماع المنعقد في القاهرة لوزراء الخارجية العرب والذي تناول الملف الليبي، بأن هذه المؤتمرات العربية أصبحت أمر طبيعي ولا جديد بها ، معتبراً أن المؤتمرات الدولية والمبادرات المحلية لم تجدي نفعاً.

افحيمة قال خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “غرفة الاخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إنه شخصياً لم يعول يوماً على كل ما يصدر من الجامعة العربية أو ما يتبعها من أجسام وإجتماعات وقرارات.

وإستطر حديثه :” المشكلة الليبية أصبحت واضحة أكثر من قبل نحن الآن متفقين على أن من يسيطر على العاصمة طرابلس هم مليشيات ومن يحارب الجيش بتخوم طرابلس هو يعترف أن من يقاتل ليست منظمة بل مليشيات تحاول كما يزعمون ويقولون حماية الدولة المدنية، أي دولة مدنية يتحدثون عنها كل الدول المدنية لديها جيوش وقوة منظمة وجيش يحمي الديمقراطية”.

وطالب الليبيين بالتعويل على أنفسهم لأن كل ما يصدر عن هذه الإجسام كجامعة الدول العربية هو عبارة عن حديث لا يغني ولايسمن من جوع، معتقداً أن النتائج التي قدمها المبعوث الأممي غسان سلامة ليست بعيدة عن موقف المجتمع العربي أو الجامعة العربية.

كما نوّه إلى أن قرارات الجامعة العربية لم يكن لها التأثير الكبير على المشكلة في ليبيا بالتالي سلامة عندما يطالب دول الجامعة العربية هو قبلها طالب من بعض الدول غير المؤثرة التي لا تمس لما يحدث في ليبيا بصلة على حد تعبيره.

وكشف عن علمهم بقيام دول بدعم المليشيات لصد ما يقوم به الجيش من محاولة لدخول ثكناته في طرابلس ، مؤكداً أهمية دخول الجيش دون الإنتشار في الشوارع مع ضرروة خروج المليشيات طواعية من العاصمة إن أرادوا حقن الدماء ومن ثم تخرج من كل المدن الليبية.

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