إصلاح أضرار تعرضت لها شبكة الكهرباء في السبيعة جراء الاشتباكات

نفذت فرق الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، أعمال صيانة في الشبكة بمنطقة السبيعة السجاد (جنوب طرابلس).

وذكرت الشركة أن أعمال الصيانة تشمل «إرجاع حلقتي جهد 11/30 ك.ف، التي تعرضت للإتلاف نتيجة الاشتباكات الدائرة بالمنطقة»، حسب بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضحت الشركة أن فرقة خطوط الجهد الفائق 220 ك.ف نفذت الصيانة، بمساعدة فنيي ومهندسي دائرة توزيع قصر بن غشير.

وشهدت المنطقة، خلال الأسبوعين الماضيين، اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، بين القوات التابعة لحكومة الوفاق والقوات التابعة للقيادة العامة.

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واليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تنفيذ أعمال صيانة خطوط الكهرباء في قمنيس والقوارشة. وقالت إن الفرق التابعة لها «تجري أعمال صيانة خطوط قمنيس (220 ك. ق)، والقوارشة (220 ك. ق)، بوتيرة عالية من أجل إتمام المهام الموكلة إليها في أسرع وقت ممكن»، حسب بيان سابق.

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