«مركزي تاجوراء»: تسليم مركبات آلية بعد استكمال الإجراءات

قام اليوم الموافق الخميس (12-9-2019) الدعم المركزي – فرع تاجوراء بتسليم مركبات آلية (سيارات) كانت محجوزة داخل مقر الفرع وذلك بعد أن قامت دوريات الفرع بحجزها بسبب عدم وجود إجراءات رسمية بهذه السيارات وغير مُسجلة بقسم المرور والتراخيص ولا يوجد بها لوحات معدنية أو كتيب وبها رسالة مفتوحة فقط وهذه الرسالة منذ أكثر من ستة أشهر فما فوق.

وأضاف المكتب الإعلامي، أنه بعد أن قام المُواطنين بإستكمال إجراءات الملكية لهذه السيارات واستخراج لوحات معدنية وكتيب مركبة ألية خاص بكل سيارة وتسجيل هذه السيارات في قسم المرور والتراخيص (المُواصلات ، قمنا بتسليم هذه السيارات لمالكيها.

