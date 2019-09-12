جلسة تدريبية تهتم ببناء المهارات والإبداع في بيت الثّقافة سبها

سبها 12 سبتمبر2019 (وال) نظّمت جمعيّة الشباب والعطاء، بالشراكة مع الاتحاد النسائي الليبي بالجنوب، أمس الأربعاء، جلسةً تدريبيةً بعنوان” مهارات الإبداع” بقاعة التّدريبات في بيت الثقافة سبها.

يشار إلى أن هذه الجلسات تهتم ببناء الفریق والوعي بالذات، والمحيط ودینامیكیات العلاقات، كما أنها تعزز المهارات الأخرى التي تساهم في بناء الشخصية الذاتية والفريق، علما بأن هذه الجلسة كانت برعاية مكتب الثقافة.

هذا وشارك في هذه الجلسة بعضا من موظفي مكتب الثقافة سبها؛ و تعد هذه الجلسات مهمة جدا؛ وذلك لأنها تطور وتنمي مهارات الإبداع عند الموظفين. (وال – سبها) خ م / رس

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