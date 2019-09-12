مصدر عسكري: جميع محاور طرابلس تحت السيطرة

أكد مصدر عسكري مطلع، أن الأوضاع في جميع محاور العاصمة طرابلس تحت السيطرة التامة من قبل عناصر الجيش الليبي.

وأوضح المصدر –الذي فضل عدم ذكر اسمه-في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن هناك محاولات وصفها بالـ “عبثية” تقوم بها المجموعات الإرهابية بهدف إيهام المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي بأن لهم وجود على الأرض، وذلك لتغطية خسائرهم الفادحة في المحاور التي كبدها الجيش الليبي لهم يوم السبت الماضي.

وكانت المواجهات المسلحة في ضواحي طرابلس، قد تجددت السبت الماضي بمحاور السبيعة وعين زارة والكريمية وسوق الخميس والخلّة، بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها المدفعية الثقيلة وسلاح الجوّ، إذ نفذت قوات الوفاق غارة جويّة استهدفت مراكز عسكرية وحيوية تابعة للجيش الليبي، أثناء محاولتها التقدّم ميدانيا، فيما أكدّ الجيش الليبي أنّه أفشل هذه الخطّة وقام بتدمير آليات قوات الوفاق وغنم أسلحتهم، في حين تحدثت مصادر متطابقة عن سقوط قتلى من الجانبين في هذه المواجهات.

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