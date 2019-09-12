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المنصوري: الجيش يُسطير على مناطق بمحور “الخلة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن آمر محاور عين زارة ووادي الربيع، اللواء فوزي المنصوري، سيطرة الجيش الوطني على مناطق واسعة من محور خلة الفرجان، أمس.

وأضاف المنصوري في تصريحات لـ”إرم نيوز” أن السيطرة على المحور جاءت بعد معارك عنيفة خاضتها قوات اللواء السابع وكتيبة طارق بن زياد، تزامنت مع ضربات نفذها سلاح الجو التابع للجيش على مواقع المجموعات التابعة للوفاق في المنطقة.

ومن المواقع التي سيطر عليها الجيش الوطني في محور خلة الفرجان، مقر شركة شمال أفريقيا ومنطقة شيل السويحلي، وأوضح اللواء فوزي خلال حديثه أن مجموعات الوفاق كانت تتخذ من هذه الأماكن مخبأً لها.

يشار إلى أن الجيش الوطني سيطر، الثلاثاء، على منطقة غوط الريح بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الوفاق التي حاولت صد الهجوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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