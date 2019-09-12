دولة رئيس مجلس الوزراء يدشن مقر وزارة الشؤون الاجتماعية الجديد بمدينة بنغازي

بنغازي 12 سبتمبر 2019 (وال) – دشن دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الخميس مقر وزارة الشؤون الاجتماعية الكائن بمنطقة الليثي في مدينة بنغازي بعد الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة له وإعادة إعماره.

وحضر مراسم الافتتاح النائب في مجلس النواب الليبي الدكتورة سلطنة مسعود المسماري، ومعالي نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة لشؤون الخدمات الأستاذ الدكتور عبد السلام محمد البدري، ومعالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني، ومعالي وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور مسعود صوة، ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتورة فتحية علي حامد، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري .

وعقد على هامش الافتتاح المتحدث الرسمي باسم الوزارة ب السيد رابح عبدالعاطي مؤتمر صحفي الأول للوزارة التي تعتبر وليده، وتم إنشائها في شهر أبريل الماضي .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن هذا إنجاز جديد ينسب للحكومة الليبية المؤقتة ضمن مشاريع إعادة الإعمار والاستقرار في مدينة بنغازي.

عبدالعاطي أوضح – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – أن مجلس الوزراء يسعي جادًا لنقل كافة الوزارات والهيئات لمدينة بنغازي بعد طرد الجماعات الإرهابية من المدينة وتحريرها على يد القوات المسلحة والشباب المساند لها .

وتابع نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن توفق هذه الوزارة لتقديم خدماتها للمجتمع في ليبيا بالكامل، لافتًا إلى أن هذه الوزارة تم فصلها عن وزارة العمل بعد صدر قرار من مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الوزارة مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين أن يتعاونوا مع هذه الوزارة لتقدم الخدمات لكافة شرائح المجتمع . (وال – بنغازي) ن ع / ع ع

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