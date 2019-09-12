مركزي البيضاء يبحث مشكلة توقف المقاصة العادية والإلكترونية بين المصارف

بحث مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، إدريس ليحيمر، مع مديري المصارف التجارية العاملة بالمنطقة الشرقية، أسباب إيقاف المقاصة الإلكترونية والعادية، والعراقيل التي تواجه قطاع المصارف بالمنطقة.

وقال مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، إن ليحيمر ناقش مع مديري المصارف خلال اجتماع عقده بمدينة بنغازي، المشاكل الناجمة عن توقف المقاصة العادية والإلكترونية من قبل مركزي طرابلس على كافة مصارف البلاد، بسبب خلل فني أدى إلى تعطيل تحصيل الصكوك بين المصارف.

وأضاف مركزي البيضاء أن المجتمعين اتفقوا على تخفيض مدة المقاصة للصكوك في كافة المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، من أجل حل المشاكل المتعلقة بالمقاصة الإلكترونية.

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