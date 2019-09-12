مركز علميات الكرامة : قوات الوفاق تخفي جثامين قتلاها في ثلاجات بمطار معيتيقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني، إن قوات الوفاق تخفي جثامين قتلاها في ثلاجات بمطار معيتيقة.

وتابع المركز، في بيان، أنه تم تحضير عدد من السيارات المجهزة كثلاجات متنقلة داخل قاعدة معيتيقة الجوية، بعد إيقاف عملية الملاحة فيها، لإخفاء عشرات الجثث من قتلى المليشيات، لإخفاء خسائرها وعدم إبلاغ ذويهم.

وأضاف البيان أن قتلى المليشيات سقطوا في مواجهات مع القوات المسلحة العربية الليبية، وأغلبهم من مدينة مصراتة، وقد بدأت تظهر الروائح الكريهة من الثلاجات وأصبحت محل شكوى العاملين في المطار.

وفي بيان آخر، أوضح المركز أن القصف العشوائي لقوات الوفاق تسبب في مقتل عائلة بالكامل بمنطقة الجعافرة، بعد سقوط صاروخ جراد على منزلها.

ميدانياً، أكد المنذر الخرطوش، المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة، أن الجيش الوطني تمكن من دحر المليشيات القادمة من مدينة غريان، التي كانت تحاول السيطرة على منطقتي غوط الريح والعربان، وأجبرها على الانسحاب باتجاه المدينة.

وكانت حكومة الوفاق في غريان تحركت باتجاه المنطقة، صباح أمس الأربعاء، بمناصرة من الطيران التركي المسير “بيرقدار 2”.

وتمكنت القوات المسلحة من التصدي للهجوم وتكبيدها خسائر فادحة، مشدداً على أن منطقتي غوط الريح والعربان تقعان الآن في ظل القوات المسلحة، وأن القوات لم تطارد المليشيات إذ لم تصدر أوامر بالتقدم حتى الآن باتجاه غريان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24