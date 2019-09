المتوسط

قال منسق العلاقات العربية الألمانية في البرلمان الألماني، عبد المسيح الشامي، إن “الدور الحيادي لألمانيا يعطيها ميزة عند الفرقاء الليبيين في حال قيامها بالوساطة”.

وأواضح الشامي، أن المؤتمر الذي دعت إليه ألمانيا تم التحضير له جيدا مع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن فرص نجاحه كبيرة، بالرغم من محاولات دول مثل وأمريكا وفرنسا لمنع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ومنها ألمانيا من لعب دور مهم في ليبيا.

ولفت الشامي إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كانت حريصة منذ عدة سنوات على الدخول في مباحثات مع أطراف لها تأثير في ليبيا مثل مصر لحل الأزمة .

The post دبلوماسي ألماني: الحياد يمنح برلين ميزة عند الفرقاء الليبيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية