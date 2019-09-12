القبض على اثنين من أكبر مهربي البشر في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

داهمت قوات منطقة طبرق العسكرية العديد من اوكار الهجرة غير الشرعية تمكنت خلالها من القبض على أكبر مهربي البشر، وفق ما أعلن عنه اللواء هاشم بورقعة، في حديث خاص لأخبار ليبيا 24.

وقال بروقعة، “إن منطقة طبرق العسكرية داهمت العديد من أوكار الهجرة وقبضت على إثنين من كبار المهربين وتم نقلهم إلى سجن قرنادة”، مؤكدًا أنه سيتم القبض على كل من يدرج اسمه خلال التحقيقات.

وأضاف بورقعة، أن في الخطوات القادمة ستتم مداهمة المحلات التي تبيع الزجاج المعتم للسيارات أو تقوم بتغيير في جوهر السيارات، مشيرًا إلى أن القيام بذلك يعد مخالف للقانون، وسيتم إحالة أصحاب هذه المحلات للتحقيق.

وأشار بورقعة إلى مساهمة القوات المسلحة مع اللجنة الأمنية المشتركة في إزالة المخالفات من محلات وأكشاك وغيرها.

وأكد أن الحملة مستمرة في مدينة طبرق لمداهمة أي مخالف وأن القوانين ستطبق على الجميع.

وقال آمر منطقة طبرق العسكرية، إن المنطقة أصدرت قرارًا عاجلًا لمنع سير الشاحنات ليلاً على الطريق الرئيسي من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً.

وأرجع بورقعة صدور القرار إلى تهالك الطريق ما بين أمساعد وطبرق، والذي تسببت في مقتل العديد من الضحايا بسبب مرور الشاحنات ليلاً وتسببت في هلاك الطريق الدولي.

وحذّر بورقعة من أنه ستتم معاقبة أي بوابة تتهاون في تطبيق القرار.

وذكر أن القانون طُبق على أحد المخالفين في أحد البوابات ما بين أمساعد وبئر الأشهب.

وأوضح بورقعة، أن المنطقة العسكرية طبرق تحدثت مع هيئة الاستثمار العسكري، حيث تقدمت الخيرة بعرض رصف الطريق ما بين أمساعد وطبرق.

وتابع: “ولكنها للأسف تخلفت بدون أن نعرف الأسباب ولم يتم الوفاء بالعهد من هيئة الاستثمار العسكري”.

وأضاف، أن المنطقة أصدرت مذكرة عاجلة بإيقاف سيارات الخردة داخل وخارج طبرق، حتى يتم الاتصال بهيئة الاستثمار العسكري لمعرفة ما سيتم في طريق طبرق أمساعد.

وقال، “يجب أن نعرف كيفية دخول سيارات الخردة والإجراءات المتبعة بالخصوص في تصدير الخردة”.

وأشار بورقعة إلى أن طبرق في تشهد في شهر سبتمبر من كل عام حركة دؤوبة من قبل الصيادين وقد لوحظ انتشارهم داخل المدينة.

وقال، “لقد أصدرنا تعليماتنا العاجلة بضبط أي صياد مخالف ويقوم بالصيد داخل المدينة وسيتم مصادرة السلاح. لقد عممنا هذا القرار على كافة الأجهزة الأمنية لتطبيقه فورًا”.

وأكد بروقعة، أن منطقة طبرق العسكرية داهمت العديد من محلات بيع الأسلحة والذخيرة، مشيرة إلى أن الحملات ستستمر إلى حين القضاء على ظاهرة بيع الأسلحة بكل أنواعها.

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