المتوسط

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، السلطات الإيطالية المختصة بالتدخل لوقف فيدرالية صيد السمك بجزيرة صقلية من التعامل مع الأجسام غير الشرعية بالمنطقة الشرقية.

وأضافت الوزارة في مذكرة أرسلتها إلى السفارة الإيطالية بطرابلس أن ما يسمى بهيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة بالمنطقة الشرقية جسم غير شرعي والتعامل معه يعد مخالفة للقرارات الدولية.

وأكدت المذكرة أن الاتفاقية التي نصت على دفع 100 ألف يورو شهريا لما يسمى بهيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة تعد تمويلا لجهات غير شرعية.

The post خارجية الوفاق تطالب إيطاليا بوقف التعامل مع الحكومة المؤقتة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية