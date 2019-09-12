معالي وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقّتة يبحث احتياجات بلدية الرجبان

بنغازي 12 سبتمبر 2019 (وال)- استقبل معالي وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة الدكتور عادل عوض الزائدي، أمس الأربعاء أعيان وحكماء مدينة الرجبان، رفقة وكيل الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة.

وناقش معالي وزير الحكم المحلي مع أعيان وحكماء مدينة الرجبان القضايا التي تمس عمل البلدية، وخاصة موضوع النظافة العامة وبعض الأمور والمختنقات التي تواجه سير عمل البلدية.

وأكد أعيان وحكماء مدينة الرجبان، على شرعية مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة. (وال – بنغازي) س م / رس

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