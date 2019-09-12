تعيين نائب عام جديد بمصر بعد تقاعد نبيل صادق

القاهرة 12 سبتمبر 2019 (وال) – أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما للبلاد، خلفا للنائب العام نبيل صادق الذي أحيل للتقاعد بعد بلوغه السن القانونية.

عمل الصاوي نائبا عاما بالنيابة العامة بداية من عام 1986 حتى عام 1991، كما عمل وكيلا للنائب العام بمكتب النائب العام، فرع نيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993.

شغل منصب قاضٍ بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام من عام 1994 حتى 1998 بأفرع: “القضاء المدني، قضاء الضرائب، قضاء التنفيذ، القضاء الجنائي، القضاء الشرعي”.

وتدرج في السلك القضائي حتى شغل منصب رئيس محكمة استئناف عام 2010، وعُيِّن رئيسا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، كما عمل رئيسا لمحكمة الجنايات بالقاهرة في 2013 “بدوائر جرائم الإرهاب”.

وندب بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة في عام 2015 بالإضافة إلى عمله وأسندت إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف.. كما ندب قاضي تحقيق في قضايا الفساد بالإضافة لعمله، بالإضافة إلى ندبه للأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات رئيسا للجنة الشكاوى والدعاوى.

وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائب رئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم. (وال – القاهرة)

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