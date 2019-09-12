بلدي العربان : قصف صاروخي شنه مسلحو الوفاق أوقع 6 قتلى

قال المكتب الإعلامي لبلدية العربان، إن قصفا صاروخيا شنته قوات تابعة لحكومة الوفاق أمس، على منطقة الجعافرة بالعربان، أدى إلى وفاة أربعة أفراد من عائلة واحدة، وشخصين آخرين، وقد أكد المكتب الإعلامي مشاركة طائرات تركية مسيرة في القصف.

كما حملت البلدية أسامة الجويلي المسؤولية الجنائية والأخلاقية والاجتماعية.

وكانت قوات تابعة للمنطقة العسكرية الوسطى التابعة للمجلس الرئاسي، وبعض المجموعات المسلحة من الزاوية، قد فشلوا في محاولة السيطرة على العربان والأصابعة، وتخلل ذلك استخدامهم صواريخ الجراد، انطلاقا من منطقة غوط الريح.

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