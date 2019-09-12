توقيع اتفاقية لنقل اختصاصات وزارة الصحة للمجالس البلدية

وقع عضو المجلس الرئاسي رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات محمد عماري زايد، اتفاقية مع وزيرا الحكم المحلي ميلاد الطاهر والصحة حميد محمد بن عمر لنقل اختصاصات وزارة الصحة للمجالس البلدية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه بموجب الاتفاق الموقع اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء ستنقل الاختصاصات المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية المنصوص عليها في قانون 59 لعام 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية من وزارة الصحة إلى المجالس البلدية، وستشكل لجان فنية بين الوزارتين لتنفيذ هذا الاتفاق.

ويأتي توقيع وزارة الصحة على هذا الاتفاق بعد توقيع وزارتي المواصلات والاقتصاد على اتفاقيات مماثلة لنقل اختصاصاتها إلى المجالس البلدية.

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